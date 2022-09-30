Инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного показателя

Инфляция в еврозоне превзошла прогнозы и впервые достигла 10,0% в сентябре по сравнению с 9,1% в августе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Евростата.

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Рост потребительских цен в 19 странах в сентябре превзошел ожидания роста инфляции в еврозоне на уровне 9,7%. При этом в некоторых членах еврозоны наблюдается самый быстрый рост цен со времен Корейской войны 70 лет назад.

Reuters отмечает, что уровень инфляции определяется главным образом неустойчивыми ценами на энергоносители и продукты питания.

По данным Евростата, больше всего в сентябре вырастут цены на энергоносители — 40,8% (по сравнению с 38,6% в августе), продукты питания, алкоголь и табак — 11,8% (10,6%), неэнергетические промышленные товары — 5,6% (5,1%) и услуги – 4,3% (3,8%).

Исторический максимум инфляции в сентябре усилил аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк рассмотрел вопрос повышения ключевой ставки на заседании 27 октября.

"Инфляция, выражающаяся двузначными цифрами, не оставляет ЕЦБ другого выхода, кроме как продолжать повышать учетные ставки, несмотря на ужасающие экономические перспективы", — сообщил изданию Кен Уоттрет из S&P Global Market Intelligence.

В августе инфляция в еврозоне установила новый рекорд, подскочив на 9,1% по сравнению с августом прошлого года.

В сентябре ЕЦБ впервые в своей истории повысил базовую ставку на 0,75 п.п. – с 0,5% до 1,25%.

В сентябре в Германии уровень инфляции подскочил до 10,9% в годовом выражении. Последний раз двузначный показатель инфляции в Германии фиксировали в 1951 году, когда страна еще восстанавливалась после Второй мировой войны.

Наталія Фреїк

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