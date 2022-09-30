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Инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного показателя

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:22
Инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного показателя - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Инфляция в еврозоне превзошла прогнозы и впервые достигла 10,0% в сентябре по сравнению с 9,1% в августе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Евростата.

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Рост потребительских цен в 19 странах в сентябре превзошел ожидания роста инфляции в еврозоне на уровне 9,7%. При этом в некоторых членах еврозоны наблюдается самый быстрый рост цен со времен Корейской войны 70 лет назад. 

Reuters отмечает, что уровень инфляции определяется главным образом неустойчивыми ценами на энергоносители и продукты питания.

Фото: Евростат

По данным Евростата, больше всего в сентябре вырастут цены на энергоносители — 40,8% (по сравнению с 38,6% в августе), продукты питания, алкоголь и табак — 11,8% (10,6%), неэнергетические промышленные товары — 5,6% (5,1%) и услуги – 4,3% (3,8%).

Исторический максимум инфляции в сентябре усилил аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк рассмотрел вопрос повышения ключевой ставки на заседании 27 октября.

"Инфляция, выражающаяся двузначными цифрами, не оставляет ЕЦБ другого выхода, кроме как продолжать повышать учетные ставки, несмотря на ужасающие экономические перспективы", — сообщил изданию Кен Уоттрет из S&P Global Market Intelligence.

Наталія Фреїк
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еврозона инфляция цены
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