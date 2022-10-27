Слишком высокая инфляция. ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п.

Европейский центральный банк во второй раз подряд повысил базовую ставку на рекордные 0,75 п.п. – с 1,25% до 2%. На таком высоком уровне она в последний раз была в начале 2009 года, говорится на сайте ЕЦБ.

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Ставка по депозитам повышена до 1,5%, а по маржинальным кредитам – до 2,25%.

"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить постепенное возвращение инфляции к ее среднесрочной цели в 2%. Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода", – говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9%.

Во всех 27 странах Евросоюза рост цен в годовом выражении в сентябре составил 10,9% после повышения на 10,1% месяцем ранее.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в сентябре наблюдалась во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%). Самый высокий рост – в Эстонии (24,1%), Литве (22,5%) и Латвии (22%).

В Германии годовая инфляция выросла до 10,9%, в Италии – до 9,4%, в Испании – замедлилась до 9%.

Высокая инфляция стала глобальной проблемой и основным риском для мировых рынков. Центральные банки борются с ней, повышая ставки темпами, которых не было много лет.

Андрій Водяний

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