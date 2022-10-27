UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Слишком высокая инфляция. ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п.

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:43
Слишком высокая инфляция. ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п. - Фото
ЄЦБ (Фото - Depositphotos)

Европейский центральный банк во второй раз подряд повысил базовую ставку на рекордные 0,75 п.п. – с 1,25% до 2%. На таком высоком уровне она в последний раз была в начале 2009 года, говорится на сайте ЕЦБ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ставка по депозитам повышена до 1,5%, а по маржинальным кредитам – до 2,25%.

Слишком высокая инфляция. ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п.

"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить постепенное возвращение инфляции к ее среднесрочной цели в 2%. Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода", – говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9%.

Во всех 27 странах Евросоюза рост цен в годовом выражении в сентябре составил 10,9% после повышения на 10,1% месяцем ранее.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в сентябре наблюдалась во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%). Самый высокий рост – в Эстонии (24,1%), Литве (22,5%) и Латвии (22%).

В Германии годовая инфляция выросла до 10,9%, в Италии – до 9,4%, в Испании – замедлилась до 9%.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 