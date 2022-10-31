Инфляция в еврозоне обновила исторический рекорд
Инфляция в еврозоне ускорилась до нового исторического рекорда в 10,7% в октябре по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.
Ускорение инфляции вызвано подорожанием энергоресурсов и продуктов питания. Показатель базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и питание) также показал исторический рост в 5% в октябре.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В агентстве отмечают, что перспективы дальнейшей динамики цен в еврозоне остаются неопределенными. Теплая погода и более высокие, чем ожидалось, запасы природного газа привели к значительному снижению оптовых цен на энергоносители, но перспективы будущих поставок и война в Украине по-прежнему создают риски.
В Европейском центробанке (ЕЦБ) называют сдерживание инфляции основным приоритетом.
Накануне глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что выступает за повышение учетной ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заключительном в 2022 году совещании ЕЦБ в декабре.
С другой стороны, некоторые официальные лица в еврозоне предостерегают от слишком быстрого повышения ставок.
Как именно будут развиваться эти дебаты может определить масштабы экономического спада, с которым столкнулась Европа, считают в агентстве.
- 30 сентября инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного показателя.
- 6 октября в Украине ускорилась инфляция: Нацбанк назвал причины.
- 27 октября ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Комментарии