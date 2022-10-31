Инфляция в еврозоне обновила исторический рекорд

Инфляция в еврозоне ускорилась до нового исторического рекорда в 10,7% в октябре по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Ускорение инфляции вызвано подорожанием энергоресурсов и продуктов питания. Показатель базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и питание) также показал исторический рост в 5% в октябре.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В агентстве отмечают, что перспективы дальнейшей динамики цен в еврозоне остаются неопределенными. Теплая погода и более высокие, чем ожидалось, запасы природного газа привели к значительному снижению оптовых цен на энергоносители, но перспективы будущих поставок и война в Украине по-прежнему создают риски.

В Европейском центробанке (ЕЦБ) называют сдерживание инфляции основным приоритетом.

Накануне глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что выступает за повышение учетной ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заключительном в 2022 году совещании ЕЦБ в декабре.

С другой стороны, некоторые официальные лица в еврозоне предостерегают от слишком быстрого повышения ставок.

Как именно будут развиваться эти дебаты может определить масштабы экономического спада, с которым столкнулась Европа, считают в агентстве.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.