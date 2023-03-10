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Инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало — Госстат

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:00
Инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало — Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке замедлилась до 24,9% в феврале по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.   

Инфляция в феврале по сравнению с январем составила 0,7%, с начала года – 1,5%. Базовая инфляция в феврале относительно января была на уровне 0,5%, с начала года – 1,2%. 

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На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи.  

На 0,4–1,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки.  

В то же время на 0,4-2,3% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,9%. 

Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в том числе одежда – на 3,2%, обувь – на 3,1%. 

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг и услуг больниц на 1,6%. 

Цены на транспорт снизились на 1,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 5,3%, а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%. 

Инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало — Госстат

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Роман Бриль
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