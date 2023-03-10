Инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало — Госстат
Инфляция на потребительском рынке замедлилась до 24,9% в феврале по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
Инфляция в феврале по сравнению с январем составила 0,7%, с начала года – 1,5%. Базовая инфляция в феврале относительно января была на уровне 0,5%, с начала года – 1,2%.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи.
На 0,4–1,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки.
В то же время на 0,4-2,3% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,9%.
Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в том числе одежда – на 3,2%, обувь – на 3,1%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг и услуг больниц на 1,6%.
Цены на транспорт снизились на 1,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 5,3%, а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.
- В январе 2023 года потребительские цены выросли на 26%.
- 6 февраля в Минэкономики заявили, что украинцам не стоит ожидать замедления роста цен.
- 17 февраля глава Нацбанка прогнозировал, что темпы роста цен будут стремительно снижаться уже весной.
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