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В начале года инфляция в Украине замедлилась – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 16:55
В начале года инфляция в Украине замедлилась – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

В январе 2023 года потребительские цены по сравнению с январем прошлого года выросли на 26%, что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,6%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Продукты питания за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи – на 6,4%, фрукты – на 4,4%, яйца – на 2%, молоко – на 2%.

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Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь – снизились на 5,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение – на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. горючее подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру – на 0,4%, на образование – на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги – на 1,8%.

Наталія Софієнко
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