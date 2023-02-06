Украинцам не стоит ожидать замедления роста цен – прогноз Минэкономики

В начале 2023 украинцам не стоит ожидать замедления роста цен, инфляция будет сопоставима с прошлогодней. Об этом говорится в Обзоре инфляции Минэкономики за 2022 год.

"Следует ожидать, что в начале 2023 года при отсутствии новых мощных вызовов, от которых не гарантирована страна во время полномасштабной войны, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста", — говорится в обзоре.

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В дальнейшем, как прогнозирует Минэкономики, при сохранении сверхвысокого уровня расходов на войну и обеспечении социальных условий потребует соответствующего уровня обеспечения средствами, а последствия атак врага на энергетическую инфраструктуру и усиление замещения ценным импортом определенных потерь предложения товаров на внутреннем рынке (в результате разрушения производства и логистики), будут невозможны дефляционные тенденции кроме, возможно, сезонных летом.

"Вместо этого, вероятно, ускоренный рост цен, риск которого будет сохраняться, все время, пока идет полномасштабная война, будет сдерживаться в результате дальнейшей успешной адаптации экономики и населения к условиям продолжающейся войны. Следовательно, инфляция 2023 года, вероятно, будет сопоставима по темпам с прошлогодней", – говорится в обзоре.

10 января 2023 года Госстат сообщил, что инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год.

НБУ прогнозирует замедление инфляции с 26,6% по итогам 2022 года по 18,7% в 2023 году.

Наталія Софієнко

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