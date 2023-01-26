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НБУ дал прогноз по инфляции на три года. Ожидает замедления до 6,7%

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 14:49
НБУ дал прогноз по инфляции на три года. Ожидает замедления до 6,7% - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции с 26,6% по итогам 2022 года до 18,7% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.    

Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии, объясняют в Нацбанке. 

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Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия НБУ и правительства по активизации рынка внутренних долговых заимствований позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.  

В последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев. 

Национальный банк ожидает, что инфляция замедлится до 10,4% в 2024 году и 6,7% в 2025 году.  

Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административная компонента из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням. 

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Роман Бриль
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нацбанк инфляция прогноз нбу
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