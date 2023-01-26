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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 14:26
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

НБУ предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года, говорится в сообщении.

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В Нацбанке подчеркивают, что инфляция за последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне.

По итогам 2022 потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России.

Сдерживали инфляцию и стабильные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и улучшение логистики.  

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Роман Бриль
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нацбанк инфляция учетная ставка
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