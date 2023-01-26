Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года, говорится в сообщении.

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В Нацбанке подчеркивают, что инфляция за последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне.

По итогам 2022 потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России.

Сдерживали инфляцию и стабильные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и улучшение логистики.

8 декабря 2022 года НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%.

10 января 2023 года Госстат сообщил, что инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год.

23 января в НБУ спрогнозировали, что инфляция начнет замедляться, но останется высокой.

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Роман Бриль

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