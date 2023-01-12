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Инфляция начнет замедляться, но останется высокой – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 09:59
Инфляция начнет замедляться, но останется высокой – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Потребительская инфляция в Украине за последние три месяца находится на плато и вскоре должна пойти вниз. Несмотря на ожидаемое замедление, в 2023 году она будет оставаться высокой, заявил Национальный банк.

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"Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой", – говорится в комментарии НБУ, опубликованном вечером 11 января.

Нацбанк предупредил, что инфляционные риски в Украине остаются высокими. Основные из них – это обострение на фронте, а также теракты со стороны России и вызванный ими дефицит электроэнергии.

Последние три месяца потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении составляла 26,5-26,6%.

Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Среди них:

→ разрушение предприятий и инфраструктуры;
→ нарушение производства и цепей снабжения;
→ рост производственных издержек бизнеса;
→ ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги;
→ курсовые эффекты;
→ ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса.

Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции – именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы.

Вопреки войне и высокой мировой инфляции, фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми, а инфляционное давление в последние месяцы стабилизировалось, заявил Нацбанк.

Читайте также: НБУ дал оценку состояния экономики: пять ключевых выводов 

Андрій Водяний
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НБУ инфляция цены
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