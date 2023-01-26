НБУ второй раз за полтора месяца повысил требования к обязательным резервам банков

Правление Национального банка второй раз за последние полтора месяца повысило банковские нормативы обязательного резервирования. Об этом сообщил НБУ на своем сайте.

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С 11 февраля нормативы увеличиваются на 5 процентных пунктов: с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте.

Это касается формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций.

Дополнительно с 11 марта увеличатся на 10 процентных пунктов нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах.

На эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

НБУ ожидает, что эти меры будут способствовать понижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и увеличению доли срочных депозитов.

"В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения", – говорится в сообщении.

Банки за 2022 год повысили ставки по кредитам для населения и бизнеса.

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Андрій Водяний

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