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Минфин начал продавать ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы: привлек 20,5 млрд грн

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10.01.2023, 18:08
Минфин начал продавать ОВГЗ, которые банки могут включать в резервы: привлек 20,5 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов во вторник провело второй в этом году аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, позволивший привлечь в государственный бюджет 23,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства.

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Более 87% привлеченной суммы обеспечил выпуск UA4000227045 – это бенчмарк-ОВГЗ, которые банкам разрешили включать в покрытие обязательных резервов.

Соответствующие ценные бумаги впервые размещались Министерством финансов на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года. Тогда они принесли только 1 млрд грн, сегодня – более 20,5 млрд грн под 19,24% годовых.

Минфин также разместил шестимесячные облигации в гривне на 332,56 млн грн под 14% годовых и двухлетние облигации на 26,51 млн грн под 19,5%.

Шестимесячные долларовые облигации позволили привлечь $40,17 млн под 4,25% годовых, еще 29,37 млн евро принесли номинированные в этой валюте шестимесячные ОВГЗ под 3% годовых.

  • В декабре 2022 года НБУ решил повысить требования к резервам банков, но одновременно разрешил покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов бенчмарк-облигациями.
  • Банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности частичного их покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года.
  • НБУ рассчитывает, что такой механизм будет стимулировать банки вкладывать деньги в портфель внутренних государственных облигаций и снизит риски возврата к эмиссионному дефициту бюджета в 2023 году.
Андрій Водяний
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госдолг банки Минфин ОВГЗ
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