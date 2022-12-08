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НБУ повысил требования к резервам банков. Это будет стимулировать их к покупке ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 14:49
НБУ повысил требования к резервам банков. Это будет стимулировать их к покупке ОВГЗ - Фото
Фото: НБУ / Facebook

Правление Национального банка повысило банковские нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 процентных пунктов. Об этом сообщил НБУ на своем сайте.

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Ранее эти нормативы составляли 0% для гривневых средств и 10% – для валютных.

"Наше решение преследует цель ослабить проблему, которая у нас есть, – огромный профицит ликвидности в банковской системе, и будет способствовать улучшению монетарной трансмиссии повышения учетной ставки", – сказал на брифинге замглавы НБУ Сергей Николайчук.

НБУ позволит банкам покрывать до 50% общего объема обязательных резервов бенчмарк-облигациями, перечень которых будет определяться отдельным решением на основе предложений Министерства финансов.

Банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности частичного их покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года.

"Такой механизм будет стимулировать банки к расширению портфеля внутренних государственных облигаций, что снизит риск возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в следующем году", – заявил НБУ.

В зависимости от динамики ликвидности в банковской системе НБУ может повысить нормативы обязательного резервирования еще больше.

  • Банковская система Украины, несмотря на войну, остается высоколиквидной, но банкам невыгодно вкладывать деньги в правительственные облигации слишком низкая ставка. Поэтому они инвестируют в депозитные сертификаты – ценные бумаги НБУ, в которые банки вкладывают временно свободные деньги по итогам рабочего дня.
  • Процентная ставка по ним составляет 23%, а по военным облигациям – менее 20%.
  • В 2022 году НБУ согласился выкупить ОВГЗ в 400 млрд грн для финансирования бюджета. В 2023 году от этой практики хотят отказаться.
Андрій Водяний
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НБУ банки ОВГЗ Сергей Николайчук
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