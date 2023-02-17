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Цены на товары и услуги будут стремительно снижаться уже с весны — прогноз главы Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 14:31
Цены на товары и услуги будут стремительно снижаться уже с весны — прогноз главы Нацбанка - Фото
Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

Инфляция будет стремительно снижаться уже с весны 2023 года, помогут жесткая монетарная политика Нацбанка, снижение мировой инфляции и дальнейшая адаптация бизнеса. Об этом говорится в колонке главы НБУ Андрея Пышного для Экономической правды.

По его словам, инфляционный прогноз на 2023 год НБУ – снижение до 18,7%. В следующем году инфляция замедлится до 10,4%, а в 2025 – до 6,7%. Следовательно, она вплотную приблизится к целевому диапазону 4-6%.

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"Будет сдерживать рост цен и все еще слабый потребительский спрос, который в условиях дефицита электроэнергии переориентируется на срочные нужды", – добавил он.

По словам Пышного, НБУ не планирует изменять свою инфляционную цель.

"Ведь именно такой диапазон является оптимальным, чтобы, с одной стороны, предотвратить быстрое обесценивание сбережений, а с другой – дать возможность экономике работать и развиваться. Для реализации прогноза учетная ставка будет еще долго сохраняться на уровне 25%", – сообщил Пышный.

Наталія Софієнко
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НБУ инфляция Андрей Пышный
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