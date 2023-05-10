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Годовая инфляция в Украине замедлилась до 17,9%. Дешевеют яйца, молоко и фрукты – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 16:55
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 17,9%. Дешевеют яйца, молоко и фрукты – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2023 года замедлилась до 17,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.   

По сравнению с мартом инфляция составила 0,2%, с начала года – 3,2%. Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,5%, с начала года – 3%. 

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На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8–0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи. 

В то же время на 8,7% подешевели яйца, на 1,9–0,3% снизились цены на муку, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т.ч. на табачные изделия, – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,8%. 

Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел в первую очередь за счет удорожание фармацевтической продукции на 1,2%. 

Цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,4%. В то же время на 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. 

Роман Бриль
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