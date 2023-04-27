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НБУ сохранил ставку на уровне 25%: инфляция снижается, а экономика возвращается к росту

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:14
НБУ сохранил ставку на уровне 25%: инфляция снижается, а экономика возвращается к росту - Фото
Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такое решение правление банка приняло в четверг, 27 апреля.

В НБУ отмечают, что это поддержит эффекты от предыдущих мер НБУ по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчение наиболее обременительных валютных ограничений.

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Вместе с тем, учитывая существующие риски, высокую неопределенность и ожидаемые существенные расходы государственного бюджета, сохранение курсовой устойчивости на фоне планов по валютной либерализации потребует продолжения монетарной политики, направленной на обеспечение высокой привлекательности сбережений в гривне. Учитывая это, Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 25%.

В то же время Нацбанк указывает, что улучшение макроэкономической ситуации, в том числе более стремительное снижение инфляции и накопление комфортного уровня международных резервов, создает предпосылки для пересмотра прогноза учетной ставки.

Обновленный макропрогноз предполагает начало цикла понижения учетной ставки в четвертом квартале 2023 года.

Инфляция

Инфляция стремительно снижается, в том числе благодаря мерам НБУ по поддержанию курсовой устойчивости, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким.

Снижение инфляции в годовом исчислении в значительной степени вызвано высокой базой сравнения в прошлом году, а также усилено теплой для зимы погодой. А давление на производственные затраты бизнеса сохраняется, в том числе из-за сложностей с ведением деятельности и настройкой логистических цепей в условиях войны.

В НБУ отмечают, что инфляция будет снижаться и дальше, в частности из-за удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанного внутреннего спроса, а также влияния монетарной политики. НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год – с 18,7% до 14,8% . Ослаблению ценового давления в последующие годы в первую очередь будет способствовать уменьшение рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ.

В таких условиях прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей. Учитывая это, НБУ ожидает, что инфляция снизится в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году – до 6%.

Экономика

Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогнозе снижения рисков безопасности.

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%.

Снижение рисков безопасности со следующего года, которое допускается в базовом сценарии прогноза НБУ, будет способствовать ускорению экономического роста – до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году.

"Деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволят постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи. Кроме того, ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов", – отмечают в НБУ.

НБУ сохранил ставку на уровне 25%: инфляция снижается, а экономика возвращается к росту

Наталія Софієнко
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нацбанк инфляция учетная ставка
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