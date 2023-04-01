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ВВП, инфляция и реальные зарплаты: МВФ дал прогноз по экономике Украины до 2027 года

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01.04.2023, 09:49
ВВП, инфляция и реальные зарплаты: МВФ дал прогноз по экономике Украины до 2027 года - Фото
Фото: Depositphotos

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по экономике Украины на период с 2023 по 2027 год. МВФ отмечает, что несмотря на войну, украинским властям удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря рациональной политике и значительной внешней поддержке.

По данным МВФ, ВВП Украины снизился на 30,3% в 2022 году. Однако, по прогнозам на 2023 год, предполагается от падения на 3,0% до роста на 1,0%. В следующих годах, согласно прогнозам, экономика будет расти: в 2024 году – на 3,2%, в 2025 году – на 6,5%, в 2026 году – на 5,0% и в 2027 году – на 4,0 %.

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Инфляция в прошлом году составила 26,6% (декабрь к декабрю). В 2023 году она составит 20,0%, в 2024 году – 12,5%, в 2025 году – 8,0%, в 2026 году – 6,0%, в 2027 году – 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%. В 2023 году она сократится еще на 2,0%. В 2024 году рост будет составлять 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

Как говорится в сообщении МВФ, война повлияла на экономику: активность сократилась примерно на 30% в 2022 году, большая часть основного капитала страны была уничтожена, а бедность растет.

В МВФ добавили, что ключевым приоритетом является поддержание устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, в том числе за счет поддержки адекватного уровня валютных резервов при разумном управлении избытком ликвидности военного времени.

"Как только позволят условия, официальные органы должны перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить чрезвычайные валютные меры и вернуться к системе таргетирования инфляции", – говорится в сообщении.

В сообщении МВФ подчеркивается необходимость сохранения финансовой устойчивости и готовности к процессу восстановления после войны, включая планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Для достижения этих целей необходимо проводить диагностику банков, а также разобраться с проблемными банками и активами.

"Углубление интеграции с единым рынком ЕС и неукоснительное выполнение требований по вступлению в ЕС будут иметь решающее значение для осуществления долгожданных институциональных и структурных реформ", – заявили в фонде.

  • МВФ официально подтвердил информацию об утверждении нового кредита для Украины.

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Наталія Софієнко
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