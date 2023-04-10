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Годовая инфляция в Украине замедлилась до 21,3%

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 17:12
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 21,3% - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в Украине в годовом выражении в марте замедлилась до 21,3%, сообщила в понедельник Государственная служба статистики. Еще в феврале она составляла 24,9%.

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В месячном выражении в марте инфляция немного ускорилась – до 1,5% по сравнению с 0,7% в феврале. Базовая инфляция в прошлом месяце также выросла до 1,5% с 0,5% в феврале.

Это ускорение в основном связано с повышением цен на овощи, которые подорожали по сравнению с февралем на 17%. Также сильно подскочили в цене одежда и обувь – на 12,5% и 12,4% соответственно.

На 0,4-1,8% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и рыбные продукты.

Среди продуктов, подешевевших в прошлом месяце, Госстат указывает рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.

НБУ ранее объяснял, что инфляция в Украине замедляется в связи с улучшением ситуации в энергетике, достаточным предложением горючего и продовольствия, благоприятной ситуацией на валютном рынке и улучшением ценовых ожиданий.

Андрій Водяний
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