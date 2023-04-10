Годовая инфляция в Украине замедлилась до 21,3%
Инфляция в Украине в годовом выражении в марте замедлилась до 21,3%, сообщила в понедельник Государственная служба статистики. Еще в феврале она составляла 24,9%.
Это ускорение в основном связано с повышением цен на овощи, которые подорожали по сравнению с февралем на 17%. Также сильно подскочили в цене одежда и обувь – на 12,5% и 12,4% соответственно.
На 0,4-1,8% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и рыбные продукты.
Среди продуктов, подешевевших в прошлом месяце, Госстат указывает рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.
НБУ ранее объяснял, что инфляция в Украине замедляется в связи с улучшением ситуации в энергетике, достаточным предложением горючего и продовольствия, благоприятной ситуацией на валютном рынке и улучшением ценовых ожиданий.
- Глава Нацбанка еще в феврале отметил, что темпы роста цен весной начнут стремительно снижаться.
- В НБУ предполагают, что при устойчивом замедлении инфляции можно будет говорить о досрочном снижении учетной ставки.
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