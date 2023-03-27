В Нацбанке не исключают досрочного снижения учетной ставки: условия

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка считают, что снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом, при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом говорится на сайте НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Учетная ставка удерживается на неизменном уровне 25% с июня 2022 года. Обновленный прогноз предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года.

15 марта на последнем заседании комитета по монетарной политике восемь из 11 топ-руководителей НБУ предположили, что снижение ставки может начаться раньше.

Большинство из них не конкретизировали ни дат, ни размера возможных шагов по снижению учетной ставки – они предлагают сначала дождаться обновленного макропрогноза.

Учетная ставка – инструмент, которым Нацбанк пытается влиять на инфляцию. НБУ увеличивает ставку для сдерживания цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования). До войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого — 6%. На таком самом низком уровне за всю историю она держалась с 2020 года. В июне 2022 года ставку резко повысили до 25%.

Два представителя НБУ сказали, что цикл снижения учетной ставки может начаться уже осенью, а один не исключил, что предпосылки для такого решения могут сформироваться даже раньше.

Остальные члены комитета по монетарной политике НБУ призвали не спешить с выводами относительно изменения прогноза учетной ставки.

По мнению участника дискуссии, поддержанного большинством участников заседания, траектория учетной ставки должна согласовываться с планом смягчения административных ограничений на валютном рынке, над которым сейчас работает НБУ.

10 января 2023 года Госстат сообщил, что инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год.

Однако уже в феврале она замедлилась до 24,9%.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.