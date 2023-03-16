НБУ сохранил ставку на уровне 25%: инфляция замедляется, но остается высокой

Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такое решение правление банка приняло в четверг, 16 марта.

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"Для обеспечения дальнейшего снижения инфляции, защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения и поддержки курсовой стабильности правления Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25%", - заявил регулятор.

В сообщении говорится, что инфляция в начале 2023 года замедляется быстрее, чем ожидал НБУ, но остается высокой.

Этому способствовали, в частности, увеличение предложения продовольствия и горючего, быстрое восстановление энергетической системы после атак России, более слабый потребительский спрос. Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Но НБУ считает, что факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут носить краткосрочный характер, а риски остаются высокими.

Основные из них – это продолжительность и интенсивность боевых действий и дальнейшее разрушение объектов критической инфраструктуры.

Актуальны также риски дополнительных бюджетных потребностей и значительных квазифискальных дефицитов в энергетической сфере; усложнение или прекращение работы "зернового коридора"; преждевременного смягчения монетарной политики ведущими центральными банками в ответ на усиление угроз для финансовой стабильности, что может привести к более медленному снижению мировой инфляции, а также усилению волатильности на мировых финансовых рынках.

10 января 2023 года Госстат сообщил, что инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год.

Однако уже в феврале она замедлилась до 24,9%.

Андрій Водяний

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