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Инфляция в США впервые за два года ниже 5%. Сработала политика повышений учетной ставки

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 18:07
Инфляция в США впервые за два года ниже 5%. Сработала политика повышений учетной ставки - Фото
Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9% – самого низкого уровня с мая 2021 года. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные американского министерства труда. 

На замедление инфляции повлияло снижение цен на молоко, авиабилеты и новые автомобили. При этом выросли цены на жилье, бензин и подержанные автомобили. Стоимость стрижки, посещения ветеринара и садовых услуг также выросла. 

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Замедление инфляции стало результатом политики по повышению учетной ставки: Федеральная резервная система (ФРС) повышала процентные ставки 10 раз с марта прошлого года, доведя их до самого высокого уровня с 2007 года. 

Инфляция в США достигла пика в июне прошлого года – 9,1% – самого высокого уровня с 1981 года. Последние десять месяцев инфляция стабильно замедлялась.

Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, ускорилась в апреле до 5,5% в годовом исчислении. 

"С учетом того, что инфляция в США сейчас ниже 5% впервые за два года, рынки будут думать, что свет в конце тоннеля становится все ярче, и худшее позади. Но инфляция остается значительно выше целевого уровня, а базовая инфляция не замедляется", – прокомментировал ВВС экономист Ричард Картер из британской инвесткомпании Quilter Cheviot. 

Целевой уровень инфляции в США, установленный ФРС, составляет 2%. 

Глава ФРС Джером Пауэлл в начале мая заявил, что уже сделано достаточно, чтобы взять инфляцию под контроль, и не исключил приостановку программы повышения ставок. 

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Роман Бриль
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