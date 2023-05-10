Инфляция в США впервые за два года ниже 5%. Сработала политика повышений учетной ставки

Годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9% – самого низкого уровня с мая 2021 года. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные американского министерства труда.

На замедление инфляции повлияло снижение цен на молоко, авиабилеты и новые автомобили. При этом выросли цены на жилье, бензин и подержанные автомобили. Стоимость стрижки, посещения ветеринара и садовых услуг также выросла.

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Замедление инфляции стало результатом политики по повышению учетной ставки: Федеральная резервная система (ФРС) повышала процентные ставки 10 раз с марта прошлого года, доведя их до самого высокого уровня с 2007 года.

Инфляция в США достигла пика в июне прошлого года – 9,1% – самого высокого уровня с 1981 года. Последние десять месяцев инфляция стабильно замедлялась.

Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, ускорилась в апреле до 5,5% в годовом исчислении.

"С учетом того, что инфляция в США сейчас ниже 5% впервые за два года, рынки будут думать, что свет в конце тоннеля становится все ярче, и худшее позади. Но инфляция остается значительно выше целевого уровня, а базовая инфляция не замедляется", – прокомментировал ВВС экономист Ричард Картер из британской инвесткомпании Quilter Cheviot.

Целевой уровень инфляции в США, установленный ФРС, составляет 2%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в начале мая заявил, что уже сделано достаточно, чтобы взять инфляцию под контроль, и не исключил приостановку программы повышения ставок.

В марте инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года.

В апреле годовая инфляция в Украине замедлилась до 17,9%. Дешевеют яйца, молоко и фрукты – Госстат.

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Роман Бриль

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