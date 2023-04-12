Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года

Инфляция в США в марте замедлилась до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с мая 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства труда.

В феврале инфляция составляла 6%, а пик инфляции в 9,1% был зафиксирован в июне прошлого года. Пока уровень инфляции остается выше целевого уровня ФРС в 2%.

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Замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на бензин на 4,6%. Также подешевели продукты питания: цены на яйца упали на 10,9%, подешевели мясо, фрукты и овощи.

"Замедление инфляции может оказаться не долгосрочным из-за роста стоимости услуг и ситуации на рынке труда", — прокомментировал агентству Сал Гуатьери, старший экономист BMO Capital Markets.

Также на ускорение инфляции в США может повлиять объявленное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, что, вероятно, повысит цены на бензин.

В феврале 2023 года инфляция в Польше ускорилась до 26-летнего максимума. Дальше пойдет спад.

В марте годовая инфляция в Украине замедлилась до 21,3%.

1 апреля МВФ дал прогноз по экономике Украины до 2027 года.

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Роман Бриль

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