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Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 18:08
Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в США в марте замедлилась до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с мая 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства труда.   

В феврале инфляция составляла 6%, а пик инфляции в 9,1% был зафиксирован в июне прошлого года. Пока уровень инфляции остается выше целевого уровня ФРС в 2%. 

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Замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на бензин на 4,6%. Также подешевели продукты питания: цены на яйца упали на 10,9%, подешевели мясо, фрукты и овощи. 

"Замедление инфляции может оказаться не долгосрочным из-за роста стоимости услуг и ситуации на рынке труда", — прокомментировал агентству Сал Гуатьери, старший экономист BMO Capital Markets. 

Также на ускорение инфляции в США может повлиять объявленное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, что, вероятно, повысит цены на бензин. 

Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года

Роман Бриль
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