Инфляция в Польше ускорилась до 26-летнего максимума. Дальше пойдет спад

Инфляция в Польше ускорилась до 18,4% в феврале в годовом исчислении, что является максимальным значением за последние 26 лет. Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на данные польского Центрального управления статистики (GUS).

Предыдущий пик инфляции в Польше был зафиксирован в октябре прошлого года – 17,9%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Основной причиной ускорения инфляции в феврале считается низкая база сравнения с показателями годичной давности, возникшая из-за действий правительства по сдерживанию инфляции. Поэтому, еще до публикации официальных данных, эксперты прогнозировали максимально высокий уровень инфляции в феврале.

В прошлом месяце в Польше выросли цены на продукты питания (на 1,8%), отдых и культуру (на 2,3%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,4%), и жилье (на 0,5%). Подешевела одежда и обувь (на 1%).

Экономисты сходятся во мнении, что инфляция, после февральского пика, начнет снижаться в следующие месяцы. Ожидается, что к сентябрю уровень инфляции снизится до 10%, а к концу года — до 7-8%.

По прогнозам Центробанка Польши, инфляция по итогам 2023 года составит 11,9%, в 2024 – 5,7%, в 2025 – 3,5%.

10 марта 2023 года Госстат сообщил, что инфляция в Украине замедлилась до 24,9% в феврале. Дешевеют яйца и сало.

Роман Бриль

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