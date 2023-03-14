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Инфляция в США замедлилась до 18-месячного минимума

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 18:15
Инфляция в США замедлилась до 18-месячного минимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в США замедлилась до 6% в феврале в годовом исчислении, что является самым низким показателем с сентября 2021 года. Базовая инфляция, не включающая цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 5,5% за отчетный период, сообщает WSJ со ссылкой на данные Министерства труда.    

В феврале американцы меньше платили за отопление домов, также снизились цены на медицинские услуги и подержанные автомобили. Цены на бензин и продукты питания выросли, но более медленными темпами, чем в январе. Стоимость жилья увеличилась на 0,8% за месяц. 

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Инфляция хотя и постепенно снижается с июня прошлого года, но остается стабильно высокой. В этой ситуации ФРС может повысить базовую ставку на 0,5 п.п на заседании 21–22 марта. Но крах Silicon Valley Bank и других финансовых учреждений в последние дни усложнил это решение, указывает WSJ. 

"ФРС еще предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Если ФРС удастся справиться с недавней волатильностью рынка, то она сможет продолжать постепенные темпы повышения ставок до тех пор, пока денежно-кредитная политика не станет достаточно ограничительной", — прокомментировал изданию Майкл Гэйпен, главный экономист Bank of America в США.  

В прошлом году ФРС агрессивно повышала ставки, чтобы снизить уровень инфляции. Резкое повышение процентных ставок способствовало недавним банкротствам  Signature Bank и Silicon Valley Bank и может усложнить подход центрального банка к повышению ставок в этом году, если кризис распространится на финансовую систему. 

Инфляция в США замедлилась до 18-месячного минимума

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Роман Бриль
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