Украина национализировала банк президента московского ЦСКА Евгения Гинера

Украина в понедельник, 13 марта, национализировала PIN Банк, ранее принадлежавший президенту московского ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

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Коллегия судов Высшего антикоррупционного суда в конце февраля удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции и постановила конфисковать PIN Банк. Согласно решению суда активы ответчика – 88,890583% акций АО "Первый инвестиционный банк" – должны были взыскать в доход государства, по закону о санкциях.

Апелляционная палата оставила жалобу Гинера без удовлетворения, а решение ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В прошлом году на этом основании правоохранительные органы добились судебного ареста на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.

В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком для рефинансирования кредита в размере более 1,6 млрд гривен. Эти средства финучреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Сумма составляет более 50% активов банка и более чем в 5,5 раз превышает размер уставного капитала учреждения.

Гинер вместе со своими бизнес-партнерами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым контролирует не только PIN Bank, но и пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго).

Также они контролируют запорожское предприятие "Днепроспецсталь" и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные "Премьер Палас" в Киеве и "Премьер-отель" в Одессе.

Андрій Водяний

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