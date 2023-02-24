UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР провело обыски в PIN Bank президента московского ЦСКА Гинера

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 12:50
ГБР провело обыски в PIN Bank президента московского ЦСКА Гинера - Фото
Евгений Гинер (Фото: пресс-служба ГБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе Первого инвестиционного банка (PIN Bank), бенефициарным владельцем которого является президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения банком 1,6 млрд грн кредита на рефинансирование. Часть из этих средств банк получил уже после начала активной фазы боевых действий. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер его уставного капитала. 

ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины. 

СНБО ввело санкции против Евгения Гинера в конце прошлого года сроком на 10 лет. Гинер вместе со своими бизнес-партнерами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым контролирует не только PIN Bank, но и пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго). 

Также они контролируют запорожское предприятие Днепроспецсталь и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер Палас в Киеве и Премьер-отель в Одессе. 

В начале ноября Шевченковский районный суд Киева передал АРМА 88,89% акций PIN Bank.  

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Евгений Гинер обыски рефинансирование гбр санкции снбо Первый инвестиционный банк PIN Bank
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 