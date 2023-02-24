ГБР провело обыски в PIN Bank президента московского ЦСКА Гинера

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе Первого инвестиционного банка (PIN Bank), бенефициарным владельцем которого является президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения банком 1,6 млрд грн кредита на рефинансирование. Часть из этих средств банк получил уже после начала активной фазы боевых действий.

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Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер его уставного капитала.

ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

СНБО ввело санкции против Евгения Гинера в конце прошлого года сроком на 10 лет. Гинер вместе со своими бизнес-партнерами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым контролирует не только PIN Bank, но и пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго).

Также они контролируют запорожское предприятие Днепроспецсталь и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер Палас в Киеве и Премьер-отель в Одессе.

В начале ноября Шевченковский районный суд Киева передал АРМА 88,89% акций PIN Bank.

6 февраля ГБР рассказало о расследовании сговора "приватовцев" и Минэнерго по продаже сжиженного газа в начале войны.

10 февраля СБУ и ГБР провели спецоперацию на таможне: обыски прошли вдоль всей западной границы.

10 февраля СБУ и ГБР обыскали объекты экс-нардепа и российского олигарха по делу о коррупция в "Надра Украины".

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Роман Бриль

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