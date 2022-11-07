Акции россиянина Гинера в PIN Банке перешли в управление АРМА

Шевченковский районный суд Киева передал Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PIN Bank), принадлежащих президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.

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В судебном постановлении сообщается, что они арестованы в рамках уголовного производства по финансированию российской агрессии (ст. 110-2 УКУ), диверсии (ст. 113 УКУ) и ведению агрессивной войны (ст. 437 УКУ).

Следствие установило связь между Гинером и корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии, и на этом основании добилось судебного ареста на один из его ключевых активов в Украине – акции PIN Bank.

Также арестована недвижимость банка и десять служебных автомобилей.

С 24 октября эти активы переходят в управление АРМА "для осуществления мер по управлению ими с целью обеспечения их сохранения и сохранения их экономической стоимости".

В тот же день стало известно, что НБУ лишил Гинера права голоса в PIN Bank.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Гинер вместе со своими бизнес-партнерами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым контролирует не только PIN Bank, но и пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго).

Также они контролируют запорожское предприятие Днепроспецсталь и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер-дворец в Киеве и Премьер-гостиница в Одессе.

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Андрій Водяний

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