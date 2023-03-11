Закрытие Silicon Valley Bank в США назвали крупнейшим банковским крахом с 2008 года

Американский Silicon Valley Bank, ориентированный на работе с технологическими стартапами, признан банкротом. Это самый крупный банковский крах почти за 15 лет — со времен финансового кризиса 2008 года, передает Reuters.

Банк передали под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Застрахованные вклады будут переведены в новую структуру — Банк страхования вкладов Санта-Клары, доступ к ним предоставят не позднее 13 марта, заверил регулятор. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По состоянию на 31 декабря 2022 года, общий объем активов банка составил примерно $209 млрд, а депозитов — около $175,4 млрд.

SVB входил в топ-16 банков страны по размеру. Его банкротство стало крупнейшим в истории США со времен финансового кризиса 2008 года, когда крах потерпел Washington Mutual, отметили в агентстве.

Внезапный крах банка, ориентированного на технологии, был беспорядочным, но агрессивное повышение процентных ставок ФРС в прошлом году, которое ухудшило финансовые условия в области стартапов, где он был заметным игроком, может быть самым важным.

Пытаясь привлечь капитал, чтобы компенсировать исчезающие депозиты, банк потерял $1,8 млрд на казначейских облигациях, стоимость которых была снижена повышением ставок ФРС.

По данным источников, FDIC спешит найти еще один банк в выходные дни, который готов слиться с Silicon Valley Bank. FDIC надеется провести такое слияние к понедельнику, чтобы защитить необеспеченные депозиты.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась в пятницу с представителями банковского надзора и выразила "полную уверенность" в их способности отреагировать на ситуацию, сообщило министерство финансов.

Белый дом доверяет финансовым регуляторам США, заявила Сесилия Роуз, председатель Совета экономических консультантов, когда его спросили о провале SVB.

Акции американских банков резко подешевели после сообщений об убытках в $1,8 млрд калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB).

Наталія Софієнко

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