Обвал на банковском рынке США: говорят о кризисе нереализованных убытков

Акции американских банков резко подешевели после сообщений об убытках в $1,8 млрд калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), которые возникли из-за тех же проблем, что и у банка Silvergate, накануне объявившем о своей ликвидации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Стоимость акций SVB упала за день на 60%, что вызвало цепную реакцию по всей банковской системе. Четыре крупнейших банка США потеряли $52 млрд рыночной стоимости. Акции PacWest Bancorp упали на 25%, First Republic Bank потерял 17%. Charles Schwab – 13%, US Bancorp – 7%. Крупнейший банк Америки JPMorgan Chase потерял в стоимости 5,4%.

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SVB, как и Silvergate, столкнулся с оттоком средств клиентов, значительная часть которых — фирмы, поддерживаемые венчурным капиталом. Они активизировали вывод денег с депозитов после банкротства криптобиржи FTX.

Чтобы компенсировать отток капитала банки вынуждены продавать облигации, в том числе и низкодоходные, которые значительно подешевели из-за агрессивной политики ФРС по повышению процентных ставок.

Банки не несут убытков по своим портфелям облигаций, если они могут держать их до погашения. Но если им внезапно придется продать облигации с убытком, чтобы получить наличные, то правила бухгалтерского учета требуют, чтобы они отражали эту операцию как нереализованные убытки в своих доходах, объясняют в WSJ.

SVB пришлось продать облигаций на $21 млрд, чтобы компенсировать отток капитала. При этом банку пришлось зафиксировать нереализованные убытки в $1,8 млрд.

В издании отмечают, что, если отток денег продолжится, большее количество банков будет нести убытки и это является новой угрозой для банковской системы США.

За январь 2023 года прибыль украинских банков выросла в два раза.

2 марта в Швейцарии объявили, что будут судить четырех банкиров за помощь в сокрытии денег Путина.

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Роман Бриль

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