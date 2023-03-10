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Обвал на банковском рынке США: говорят о кризисе нереализованных убытков

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 12:35
Обвал на банковском рынке США: говорят о кризисе нереализованных убытков - Фото
Фото: depositphotos.com

Акции американских банков резко подешевели после сообщений об убытках в $1,8 млрд калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), которые возникли из-за тех же проблем, что и у банка Silvergate, накануне объявившем о своей ликвидации. Об этом пишет The Wall Street Journal.  

Стоимость акций SVB упала за день на 60%, что вызвало цепную реакцию по всей банковской системе.  Четыре крупнейших банка США потеряли $52 млрд рыночной стоимости. Акции PacWest Bancorp упали на 25%, First Republic Bank потерял 17%. Charles Schwab – 13%, US Bancorp – 7%. Крупнейший банк Америки JPMorgan Chase потерял в стоимости 5,4%. 

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SVB, как и Silvergate, столкнулся с оттоком средств клиентов, значительная часть которых — фирмы, поддерживаемые венчурным капиталом. Они активизировали вывод денег с депозитов после банкротства криптобиржи FTX. 

Чтобы компенсировать отток капитала банки вынуждены продавать облигации, в том числе и низкодоходные, которые значительно подешевели из-за агрессивной политики ФРС по повышению процентных ставок. 

Банки не несут убытков по своим портфелям облигаций, если они могут держать их до погашения. Но если им внезапно придется продать облигации с убытком, чтобы получить наличные, то правила бухгалтерского учета требуют, чтобы они отражали эту операцию как нереализованные убытки в своих доходах, объясняют в WSJ. 

SVB пришлось продать облигаций на $21 млрд, чтобы компенсировать отток капитала. При этом банку пришлось зафиксировать нереализованные убытки в $1,8 млрд. 

В издании отмечают, что, если отток денег продолжится, большее количество банков будет нести убытки и это является новой угрозой для банковской системы США. 

Роман Бриль
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