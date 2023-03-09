UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новое банкротство на крипторынке. Банк Silvergate заявил о ликвидации

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 13:54
Новое банкротство на крипторынке. Банк Silvergate заявил о ликвидации - Фото
Фото: depositphotos.com

Американский банк Silvergate – один из двух основных банков в США, работающих с криптовалютными компаниями – сообщил о своем закрытии и ликвидации.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В свете последних изменений в отрасли и законодательстве руководство Silvergate считает, что планомерное сворачивание операций банка и добровольный выход с рынка – наиболее правильное решение", – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Банк существовал с 1988 года, а на рынок криптовалют вышел в 2014 году. По состоянию на начало 2023 года его активы составляли $11 млрд, одним из основных клиентов банка раньше был потерпевший крах криптообменник FTX, указывает CNBC.

После FTX обанкротились еще несколько компаний, также являвшихся клиентами Silvergate, что привело к масштабному снятию депозитов со счетов в Silvergate – они уменьшились с $11,9 млрд до $3,8 млрд. Чтобы компенсировать вывод денег, банку пришлось продать долговые ценные бумаги на $5 2 млрд, но это не помогло.

В январе Silvergate сообщил об увольнении 40% персонала, а на прошлой неделе остановил обслуживание сделок в платежной системе Silvergate Exchange Network, которая раньше позволяла совершать переводы в круглосуточном режиме и была флагманским продуктом банка.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США криптовалюта банки Silvergate
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 