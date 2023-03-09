Новое банкротство на крипторынке. Банк Silvergate заявил о ликвидации
Американский банк Silvergate – один из двух основных банков в США, работающих с криптовалютными компаниями – сообщил о своем закрытии и ликвидации.
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"В свете последних изменений в отрасли и законодательстве руководство Silvergate считает, что планомерное сворачивание операций банка и добровольный выход с рынка – наиболее правильное решение", – говорится в заявлении пресс-службы компании.
Банк существовал с 1988 года, а на рынок криптовалют вышел в 2014 году. По состоянию на начало 2023 года его активы составляли $11 млрд, одним из основных клиентов банка раньше был потерпевший крах криптообменник FTX, указывает CNBC.
После FTX обанкротились еще несколько компаний, также являвшихся клиентами Silvergate, что привело к масштабному снятию депозитов со счетов в Silvergate – они уменьшились с $11,9 млрд до $3,8 млрд. Чтобы компенсировать вывод денег, банку пришлось продать долговые ценные бумаги на $5 2 млрд, но это не помогло.
В январе Silvergate сообщил об увольнении 40% персонала, а на прошлой неделе остановил обслуживание сделок в платежной системе Silvergate Exchange Network, которая раньше позволяла совершать переводы в круглосуточном режиме и была флагманским продуктом банка.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).
- МВФ выступает против признания криптовалют платежным средством, потому что выгоды не ясны, а риски очевидны.
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