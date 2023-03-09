Новое банкротство на крипторынке. Банк Silvergate заявил о ликвидации

Американский банк Silvergate – один из двух основных банков в США, работающих с криптовалютными компаниями – сообщил о своем закрытии и ликвидации.

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"В свете последних изменений в отрасли и законодательстве руководство Silvergate считает, что планомерное сворачивание операций банка и добровольный выход с рынка – наиболее правильное решение", – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Банк существовал с 1988 года, а на рынок криптовалют вышел в 2014 году. По состоянию на начало 2023 года его активы составляли $11 млрд, одним из основных клиентов банка раньше был потерпевший крах криптообменник FTX, указывает CNBC.

После FTX обанкротились еще несколько компаний, также являвшихся клиентами Silvergate, что привело к масштабному снятию депозитов со счетов в Silvergate – они уменьшились с $11,9 млрд до $3,8 млрд. Чтобы компенсировать вывод денег, банку пришлось продать долговые ценные бумаги на $5 2 млрд, но это не помогло.

В январе Silvergate сообщил об увольнении 40% персонала, а на прошлой неделе остановил обслуживание сделок в платежной системе Silvergate Exchange Network, которая раньше позволяла совершать переводы в круглосуточном режиме и была флагманским продуктом банка.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).

МВФ выступает против признания криптовалют платежным средством, потому что выгоды не ясны, а риски очевидны.

Андрій Водяний

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