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В Швейцарии будут судить четырех банкиров за помощь в сокрытии денег Путина

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 15:16
В Швейцарии будут судить четырех банкиров за помощь в сокрытии денег Путина - Фото
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)

Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение руководителю швейцарской "дочки" Газпромбанка и еще трем сотрудникам банка. Дело связано с оффшорными счетами, бенефициаром которых был друг российского диктатора Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, пишет Financial Times.

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Газета называет дело против сотрудников банка одним из первых на Западе, непосредственно связанных с активами, которые могут принадлежать Путину.

Банкиров подозревают в служебной халатности, поскольку они разрешили открыть счета Ролдугину, проведя минимальную проверку и проигнорировав его связь с Путиным.

Счета, открытые по имени Ролдугина в Швейцарии, свидетельствуют, что у него были активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн.

В тексте обвинения сказано, что при официальном годовом доходе 100 000 франков, Путин на самом деле обладает значительными активами, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугина прокуратура считает подставным лицом для Путина и его окружения.

Следователи уверены, что четверка из Газпромбанка была осведомлена о подлинном значении и связях Ролдугина.

Судебный процесс начнется в Цюрихе 8 марта.

  • Ролдугин стал известен в 2016 году, когда его имя обнаружили в сливе документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca. Тогда журналисты выяснили, что Ролдугин является центральной фигурой сети трастов и оффшоров, оперировавших миллиардами долларов и контролировавших деятельность стратегических предприятий России.
  • Сейчас Ролдугин находится под украинскими и западными санкциями как приближенное к Путину лицо.
Андрій Водяний
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владимир путин банки Швейцария Газпромбанк Сергей Ролдугин
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