72% компаній планують інвестувати в Україну, попри війну – опитування ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України відновився майже до рівня 2021 року

Фото: Depositphotos

Кількість компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну попри війну, зросла до 72%. Про це свідчать результати щорічного дослідження Європейської бізнес-асоціації "Індекс інвестиційної привабливості України".

У 2024 році були готові інвестувати 70%, а у 2023-му – 57% членських компаній ЄБА, що присутні на ринку.

Загалом інтегральний показник індексу інвестиційної привабливості України у 2025 році дещо зріс і склав 2,70 бала з п'яти можливих (2,49 бала у 2024 році).

Таким чином, значення індексу майже відновилося до рівня другої половини 2021 року напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: ЄБА

До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та "транспортний безвіз", дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.

Російська воєнна агресія продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, далі йдуть корупція та слабка судова система, брак кадрів та удари по українській енергетиці. На думку 78% респондентів, інвестиційну привабливість України погіршує обмеження валютних операцій.

Читайте також В Україну вкладають як у майбутнє, а Росія доїдає своє минуле

Кількість керівників членських компаній ЄБА, котрі вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим, поступово зменшується: 71% у 2025 році проти 79% у 2024-му і 84% у 2023-му. Вкрай несприятливим його вважають 14% (20% – у 2024 році). Водночас 21% респондентів оцінює інвестклімат як нейтральний, а 8% – як сприятливий.

Джерело: ЄБА

У 2026 році 29% опитаних СЕО очікують поліпшення інвестиційного клімату, 44% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, а 27% прогнозують погіршення.

Водночас з 17% минулого року до поточних 29% зросла частка топменеджерів, які вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну.

"Десятки років поспіль бізнес сигналізує про запит на дієву та комплексну боротьбу з корупцією та забезпечення верховенства права. Це важливі маркери також і для нових інвесторів та інвестицій, яких так відчутно потребує українська економіка", – прокоментувала результати дослідження виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

Європейська бізнес-асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище чотирьох балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 88 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. З них 43% – представники середнього бізнесу, 28,5% – великого, 28,5% – малого бізнесу.



Головний партнер у 2025 році – Neqsol Holding B.V. Опитування проводилося з 13 до 30 жовтня 2025 року.