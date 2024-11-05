В Україні покращився інвестиційний клімат — індекс ЄБА
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Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році. Про це свідчать результати нової хвилі дослідження інвестклімату в Україні, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у партнерстві з NEQSOL Holding.

Загальна оцінка у 2023-2024 роках порівнянна з оцінками інвестклімату в "ковідному" 2020 році.

В Україні покращився інвестиційний клімат — індекс ЄБА

З 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим. Серед них вкрай несприятливим вважають 20%. У ЄБА зазначають, що частка таких респондентів послідовно зменшується з 2022 року – з 53% до поточних 20%. Нейтрально поточний інвестклімат оцінюють 12% топменеджерів (7% минулого року), а 9% вважають його сприятливим.

В Україні покращився інвестиційний клімат — індекс ЄБА

Оцінка динаміки інвестклімату залишається постійною проти минулого року. Майже половина респондентів, а саме 49%, вважають, що інвестиційний клімат погіршився, 39% не бачать суттєвих змін, та 12% вважають, що інвестклімат покращився.

З торішніх 57% до поточних 70% зросла кількість компаній, які мають плани продовжувати інвестиції, попри війну. Водночас лише 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно вкладатись в Україну (32% у 2023 році, 17% – у другій половині 2022 року).

У наступні пів року 49% СЕО очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 33% не очікують змін, а 18% сподіваються на покращення.

В Україні покращився інвестиційний клімат — індекс ЄБА

Російська воєнна агресія продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, далі йдуть корупція та слабка судова система, тіньова економіка, атаки на українську енергосистему. На думку 81% опитаних компаній, на інвестиційну привабливість України негативно впливає обмеження валютних операцій.

Серед факторів позитивного впливу бізнес-лідери відзначають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит та квот на український експорт, "транспортний безвіз" з ЄС, диджиталізацію державних послуг та приєднання до об'єднаної енергосистеми ЄС.

Довідка
Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За історію виміру Індекс жодного разу не досяг позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 80 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. З них 39% – представники середнього бізнесу, 38% – великого, 23% – малого бізнесу. Головний партнер у 2024 році – NEQSOL Holding.
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