В Україні покращився інвестиційний клімат — індекс ЄБА

До 70% зросла кількість компаній, які мають плани продовжувати інвестиції в Україні, попри війну

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Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році. Про це свідчать результати нової хвилі дослідження інвестклімату в Україні, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у партнерстві з NEQSOL Holding.

Загальна оцінка у 2023-2024 роках порівнянна з оцінками інвестклімату в "ковідному" 2020 році.

З 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим. Серед них вкрай несприятливим вважають 20%. У ЄБА зазначають, що частка таких респондентів послідовно зменшується з 2022 року – з 53% до поточних 20%. Нейтрально поточний інвестклімат оцінюють 12% топменеджерів (7% минулого року), а 9% вважають його сприятливим.

Оцінка динаміки інвестклімату залишається постійною проти минулого року. Майже половина респондентів, а саме 49%, вважають, що інвестиційний клімат погіршився, 39% не бачать суттєвих змін, та 12% вважають, що інвестклімат покращився.

З торішніх 57% до поточних 70% зросла кількість компаній, які мають плани продовжувати інвестиції, попри війну. Водночас лише 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно вкладатись в Україну (32% у 2023 році, 17% – у другій половині 2022 року).

У наступні пів року 49% СЕО очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 33% не очікують змін, а 18% сподіваються на покращення.

Російська воєнна агресія продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, далі йдуть корупція та слабка судова система, тіньова економіка, атаки на українську енергосистему. На думку 81% опитаних компаній, на інвестиційну привабливість України негативно впливає обмеження валютних операцій.

Серед факторів позитивного впливу бізнес-лідери відзначають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит та квот на український експорт, "транспортний безвіз" з ЄС, диджиталізацію державних послуг та приєднання до об'єднаної енергосистеми ЄС.

Довідка Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За історію виміру Індекс жодного разу не досяг позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 80 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. З них 39% – представники середнього бізнесу, 38% – великого, 23% – малого бізнесу. Головний партнер у 2024 році – NEQSOL Holding. Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За історію виміру Індекс жодного разу не досяг позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 80 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. З них 39% – представники середнього бізнесу, 38% – великого, 23% – малого бізнесу. Головний партнер у 2024 році – NEQSOL Holding.