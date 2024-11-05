В Украине улучшился инвестиционный климат — индекс ЕБА

До 70% выросло количество компаний имеющих планы продолжать инвестиции в Украине несмотря на войну

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Индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,49 балла в 2024 году (из 5 возможных) с 2,44 балла в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования инвестклимата в Украине, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) в партнерстве с NEQSOL Holding.

Общая оценка в 2023-2024 годах сопоставима с оценками инвестклимата в "ковидном" 2020 году.

С 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Среди них крайне неблагоприятным считают 20%. В ЕБА отмечают, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 года – с 53 до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным.

Оценка динамики инвестклимата остается неизменной по сравнению с прошлым годом. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений и 12% считают, что инвестклимат улучшился.

С прошлогодних 57% до текущих 70% выросло количество компаний имеющих планы продолжать инвестиции несмотря на войну. В то же время только 17% считают, что новым инвесторам будут выгодны вложения в Украину (32% в 2023 году, 17% – во второй половине 2022 года).

В последующие полгода 49% СЕО ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение.

Российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее следует коррупция и слабая судебная система, теневая экономика, атаки на украинскую энергосистему. По мнению 81% опрошенных компаний, на инвестиционную привлекательность Украины оказывает негативное влияние ограничение валютных операций.

Среди факторов положительного влияния бизнес-лидеры отмечают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, "транспортный безвиз" с ЕС, диджитализацию государственных услуг и присоединение к объединенной энергосистеме ЕС.

Справка Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 80 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 39% – представители среднего бизнеса, 38% – крупного, 23% – малого бизнеса. Главный партнер в 2024 году – NEQSOL Holding. Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 80 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 39% – представители среднего бизнеса, 38% – крупного, 23% – малого бизнеса. Главный партнер в 2024 году – NEQSOL Holding.