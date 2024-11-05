В Украине улучшился инвестиционный климат — индекс ЕБА
Индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,49 балла в 2024 году (из 5 возможных) с 2,44 балла в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования инвестклимата в Украине, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) в партнерстве с NEQSOL Holding.
Общая оценка в 2023-2024 годах сопоставима с оценками инвестклимата в "ковидном" 2020 году.
С 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Среди них крайне неблагоприятным считают 20%. В ЕБА отмечают, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 года – с 53 до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным.
Оценка динамики инвестклимата остается неизменной по сравнению с прошлым годом. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений и 12% считают, что инвестклимат улучшился.
С прошлогодних 57% до текущих 70% выросло количество компаний имеющих планы продолжать инвестиции несмотря на войну. В то же время только 17% считают, что новым инвесторам будут выгодны вложения в Украину (32% в 2023 году, 17% – во второй половине 2022 года).
В последующие полгода 49% СЕО ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение.
Российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее следует коррупция и слабая судебная система, теневая экономика, атаки на украинскую энергосистему. По мнению 81% опрошенных компаний, на инвестиционную привлекательность Украины оказывает негативное влияние ограничение валютных операций.
Среди факторов положительного влияния бизнес-лидеры отмечают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, "транспортный безвиз" с ЕС, диджитализацию государственных услуг и присоединение к объединенной энергосистеме ЕС.
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