"Клуб белого бизнеса". Налоговая создала сайт добропорядочных налогоплательщиков

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Государственная налоговая служба создала сайт добропорядочных налогоплательщиков – "Территория высокого уровня налогового доверия". Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, инициатор закона Даниил Гетманцев.

"Наконец-то закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать", – отметил народный депутат.

Первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будет утвержден не позднее последнего рабочего дня ноября (29 ноября 2024 года) и обнародован на пятнадцатый рабочий день со дня его утверждения (19 декабря 2024 года).

Сейчас на сайте плательщики могут узнать, как присоединиться к списку и какие преимущества можно получить.

Впоследствии там появится информация с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о "клубе белого бизнеса". Исправно платящие налоги предприятия получат бонусы от Государственной налоговой службы. Кроме того, в законе содержится рекомендация автоматически забронировать за участниками "клуба" до 25% военнообязанных работников.