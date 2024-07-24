Зеленский подписал закон о "клубе белого бизнеса": его участников будут меньше проверять

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании списка налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемого клуба белого бизнеса. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, инициатор закона Даниил Гетманцев.

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В список смогут войти компании и физические лица-предприниматели (в том числе резиденты Дія.Сіty), которые будут отвечать ряду требований и критериев. Среди них – уровень уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.д.

Список предприятий и перечень критериев, которым следует соответствовать, должны опубликовать на сайте Государственной налоговой службы.

Участники "клуба" получат определенные бонусы:

→ мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

→ сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

→ сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

→ за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Кроме того, в законе содержится рекомендация автоматически забронировать за участниками "клуба" до 25% военнообязанных работников.

"Государство и белый бизнес являются абсолютными союзниками в борьбе с теневиками и коррупционерами. По этой границе противостояния мы вместе эффективно преодолеем тень, а главное – коррупцию", – прокомментировал Гетманцев подписание закона.

Закон вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.