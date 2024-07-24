Зеленський підписав закон про "клуб білого бізнесу": його учасників менше перевірятимуть

Підприємства, які справно платять податки, отримають бонуси від Державної податкової служби

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званого клубу білого бізнесу. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, ініціатор закону Данило Гетманцев.

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До списку зможуть увійти компанії та фізичні особи-підприємці (зокрема резиденти Дія.Сіty), які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Серед них – рівень сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо.

Список підприємств і перелік критеріїв, яким потрібно відповідати, мають опублікувати на сайті Державної податкової служби.

Учасники "клубу" отримуватимуть певні бонуси:

→ мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

→ скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

→ скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

→ за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, навіть у режимі відеоконференції.

Крім того, у законі міститься рекомендація автоматично забронювати за учасниками "клубу" до 25% військовозобов'язаних працівників.

"Держава та білий бізнес є абсолютними союзниками у боротьбі з тіньовиками та корупціонерами. По цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне – корупцію", – прокоментував Гетманцев підписання закону.

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.