Оживление спроса и стабильность в энергетике повысили ожидания бизнеса — индекс НБУ

Сдерживающими факторами для бизнеса остаются расходы на энергию, оплату труда, логистику, дефицит кадров

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Индекс ожиданий деловой активности вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49.4 в октябре по сравнению с 48.7 в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Оптимистические прогнозы относительно международного финансирования, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия положительно влияли на ожидания бизнеса.

Сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику, удорожание горючего из-за повышения ставок акцизного сбора, дефицит квалифицированных кадров, ускорение темпов инфляции.

Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили самые оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточному предложению товаров и налаживанию логистики: секторальный индекс в октябре составил 51.9 (в сентябре – 52.1).

Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост затрат на энергию, оплату труда и логистику: секторальный индекс в октябре составил 49.8 (в сентябре – 50.3).

Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры: секторальный индекс в октябре составил 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре.

Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили наиболее сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47.2 в октябре (в сентябре – 44.6).

Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения численности персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, торговли и сферы услуг – наоборот, их замедление.

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