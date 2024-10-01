Пессимизм только в сфере услуг: бизнес повысил оценку своих перспектив — индекс НБУ

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Индекс ожиданий деловой активности вырос до 48,7 в сентябре с 48,4 в августе, но все еще находится ниже максимальной отметки текущего года (52,3), зафиксированной в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, стабильная работа морского коридора, рост железнодорожных перевозок, а также сезонный фактор привели к улучшению ожиданий бизнеса.

Сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на топливо, дефицит рабочей силы и ускорение темпов инфляции.

Предприятия торговли наиболее оптимистично оценили свою деятельность в ближайшей перспективе. Этому способствовали оживленный потребительский спрос, достаточное предложение товаров и расширение цепочек снабжения: секторальный индекс в сентябре составил 52,1 (в августе – 50,4).

Предприятия промышленности положительно оценили будущие результаты своей деятельности благодаря постоянному потребительскому спросу, наращиванию производства и налаживанию логистики: секторальный индекс в сентябре составил 50,3 (в августе – 48,6).

Предприятия строительства сохранили положительные оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая бюджетное финансирование строительства дорог и инфраструктуры, а также сезонный фактор: секторальный индекс в сентябре составил 50,1 по сравнению с 50,7 в августе.

Предприятия сферы услуг сохранили негативные оценки будущих результатов своей экономической деятельности из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения затрат бизнеса на оплату труда и альтернативных источников энергоснабжения: секторальный индекс составил 44.6 в сентябре (в августе – 46.5).

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала. Руководители других секторов, несмотря на незначительное смягчение оценок, и дальше прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего – в сфере услуг.

НБУ проводил ежемесячный опрос 474 предприятий с 4 по 23 сентября 2024 года.

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