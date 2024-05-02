Бизнес сохраняет оптимизм второй месяц подряд. Растет внутренний спрос — индекс НБУ

Сдерживающими факторами для бизнеса остаются атаки на энергетику, рост затрат на оплату труда и дефицит кадров

Фото: depositphotos.com

Бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности: индекс ожиданий деловой активности вырос до 52.3 в апреле с 52.0 в марте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Оптимистические прогнозы по международному финансированию, налаживанию логистических цепей, сезонному оживлению бизнеса и увеличение внутреннего спроса, а также замедление темпов инфляции способствовали позитивным настроениям во всех секторах, объясняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сдерживающими факторами остаются повреждения энергетических объектов, увеличение затрат на логистику и оплату труда, нехватка квалифицированных кадров.

Предприятия строительства продемонстрировали самые оптимистичные ожидания по поводу экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры, увеличение внутреннего спроса и благоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 53.4 (в марте – 53.5).

Предприятия сферы услуг улучшили ожидания благодаря сезонному оживлению потребительского спроса, расширению морского коридора и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс вырос до 53.1 (в марте – 50.6).

Предприятия торговли несколько ослабили положительные оценки своей деловой активности, учитывая негативное влияние от увеличения логистических затрат из-за блокирования западной границы: секторальный индекс – 51.8 (в марте – 55.1).

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки благодаря налаживанию логистических цепей, устоявшемуся потребительскому спросу и замедлению инфляции: секторальный индекс – 51.7 (в марте – 51.0).

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Незначительное увеличение количества работников ожидают строительные компании. Предприятия других секторов прогнозируют незначительное сокращение персонала.

Источник: НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос среди 447 предприятий с 4 по 23 апреля 2024 года.

11 апреля 2024 года украинский бизнес получил возможность страховаться от военных рисков.

30 апреля Харьков ввел налоговые льготы для бизнеса на 1 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем