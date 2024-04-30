Харьков ввел налоговые льготы для бизнеса на 1 млрд грн

Льготы будут продлеваться каждые три месяца

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В Харькове физические, юридические лица и ФОПы получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии горсовета, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Льготы будут способствовать поддержке бизнеса и граждан города, продолжающих работать на прифронтовой территории, несмотря на постоянные риски, говорится в сообщении.

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Согласно решению, с 1 апреля по 30 июня 2024 года для физических, юридических лиц и предпринимателей было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц составит 0% от их нормативной денежной оценки.

Также на этот период ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц) установлена на уровне 0%.

Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено 100%-е уменьшение налоговых обязательств.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн поступлений в городской бюджет. Компенсировать потери город планирует за счет государственных дотаций.

При поступлении дополнительных дотаций из госбюджета льготы будут продлены на каждые три следующих месяца.

"Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом, будем балансировать", — прокомментировал Терехов.

12 апреля 2024 года Кабмин освободил бизнес Харькова и области от части налогов – перечень.

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