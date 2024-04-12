Кабмин освободил бизнес Харькова и области от части налогов – перечень
Кабинет министров принял решение о понижении налоговой нагрузки на предпринимателей, работающих на прифронтовых территориях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте.
Недополученные доходы местным властям будут компенсировать из государственного бюджета.
"Внедряем дополнительные шаги, их три. Первое – это возможность занижения налоговой нагрузки, в частности, для Харькова. Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов", – заявил Шмыгаль.
Решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Предпринимателей освободили от оплаты:
→ единого налога
→ налога на недвижимое имущество и землю
→ арендной платы
"Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области", – прокомментировал Синегубов.
Ранее на этой неделе Укрнафта сообщила, что выделяет 20 млн грн на нужды Сил обороны, защищающих Харьковскую область, а также предоставляет 50 000 л горючего для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры, в больницах и коммунальных предприятиях.
Кроме того, Укрнафта снизила на 3 грн цены на топливо на своих АЗС в Харькове и области.
- Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая город, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.