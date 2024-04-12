Кабмин освободил бизнес Харькова и области от части налогов – перечень

Фото: Суспільне Харьков

Кабинет министров принял решение о понижении налоговой нагрузки на предпринимателей, работающих на прифронтовых территориях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте.

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Недополученные доходы местным властям будут компенсировать из государственного бюджета.

"Внедряем дополнительные шаги, их три. Первое – это возможность занижения налоговой нагрузки, в частности, для Харькова. Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов", – заявил Шмыгаль.

Решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предпринимателей освободили от оплаты:

→ единого налога

→ налога на недвижимое имущество и землю

→ арендной платы

"Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области", – прокомментировал Синегубов.

Ранее на этой неделе Укрнафта сообщила, что выделяет 20 млн грн на нужды Сил обороны, защищающих Харьковскую область, а также предоставляет 50 000 л горючего для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры, в больницах и коммунальных предприятиях.

Кроме того, Укрнафта снизила на 3 грн цены на топливо на своих АЗС в Харькове и области.