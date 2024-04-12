Кабмін звільнив бізнес Харкова та області від частини податків – перелік
Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які працюють на прифронтових територіях. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.
Недоотримані доходи місцевій владі компенсуватимуть з державного бюджету.
"Впроваджуємо додаткові кроки, їх є три. Перше – це можливість заниження податкового навантаження, зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків", – заявив Шмигаль.
Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області, уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Підприємців звільнили від сплати:
→ єдиного податку
→ податку на нерухоме майно та землю
→ орендної плати
"Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій і розвинути економічний потенціал області", – прокоментував Синєгубов.
Раніше цього тижня Укрнафта повідомила, що виділяє 20 млн грн на потреби Сил оборони, які захищають Харківщину, а також надає 50 000 л пального для роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і комунальних підприємствах.
Окрім того, Укрнафта зменшила на 3 грн ціни на пальне на своїх АЗС у Харкові й області.
- Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.