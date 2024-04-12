Кабмін звільнив бізнес Харкова та області від частини податків – перелік

Рішення про зниження податкового навантаження стосується підприємців, які продовжують працювати на прифронтових територіях

Фото: Суспільне Харків

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які працюють на прифронтових територіях. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.

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Недоотримані доходи місцевій владі компенсуватимуть з державного бюджету.

"Впроваджуємо додаткові кроки, їх є три. Перше – це можливість заниження податкового навантаження, зокрема, для Харкова. Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків", – заявив Шмигаль.

Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області, уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підприємців звільнили від сплати:

→ єдиного податку

→ податку на нерухоме майно та землю

→ орендної плати

"Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій і розвинути економічний потенціал області", – прокоментував Синєгубов.

Раніше цього тижня Укрнафта повідомила, що виділяє 20 млн грн на потреби Сил оборони, які захищають Харківщину, а також надає 50 000 л пального для роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і комунальних підприємствах.

Окрім того, Укрнафта зменшила на 3 грн ціни на пальне на своїх АЗС у Харкові й області.