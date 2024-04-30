Харків запровадив податкові пільги для бізнесу на 1 млрд грн

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У Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалено на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Пільги сприятимуть підтримці бізнесу та громадян міста, які продовжують працювати на прифронтовій території, попри постійні ризики, йдеться у повідомленні.

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Згідно з рішенням, з 1 квітня до 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб та підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних та юридичних осіб становитиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також на цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, що перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано 100% зменшення податкових зобов'язань.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн надходжень до міського бюджету. Компенсувати втрату місто планує коштом державних дотацій.

Після надходження додаткових дотацій із держбюджету пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці.

"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює у Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином, будемо балансувати ", – прокоментував Терехов.

12 квітня 2024 року Кабмін звільнив бізнес Харкова та області від частини податків – перелік.

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