Бізнес зберігає оптимізм другий місяць поспіль. Зростає внутрішній попит – індекс НБУ

Стримувальними факторами для бізнесу залишаються атаки на енергетику, зростання витрат на оплату праці та дефіцит кадрів

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Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності: індекс очікувань ділової активності зріс до 52.3 у квітні з 52.0 у березні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям у всіх секторах, пояснюють у Нацбанку.

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Стримувальними факторами залишаються пошкодження енергетичних об'єктів, збільшення витрат на логістику та оплату праці, нестача кваліфікованих кадрів.

Підприємства будівництва продемонстрували найоптимістичніші очікування щодо економічних результатів своєї діяльності, враховуючи бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури, збільшення внутрішнього попиту та сприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 53.4 (у березні – 53.5).

Підприємства сфери послуг покращили очікування завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс зріс до 53.1 (у березні – 50.6).

Підприємства торгівлі дещо послабили позитивні оцінки своєї ділової активності, враховуючи негативний вплив збільшення логістичних витрат через блокування західного кордону: секторальний індекс – 51.8 (у березні – 55.1).

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, споживчому попиту та уповільненню інфляції: секторальний індекс – 51.7 (у березні – 51.0).

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення кількості працівників очікують будівельні компанії. Підприємства інших секторів прогнозують незначне скорочення персоналу.

Джерело: НБУ

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