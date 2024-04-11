Український бізнес отримав можливість страхуватися від воєнних ризиків
Райффайзен Банк першим в Україні запускає war risk insurance – послугу страхування майна від воєнних ризиків. Тепер бізнес може застрахувати від воєнних ризиків майно, що передається в заставу банку при кредитуванні, повідомила пресслужба банку.
Аон є найбільшим страховим та перестраховим посередником в Україні, який представлений в трьох містах країни – Києві, Львові та Одесі. Компанія працює із юридичними особами. Зараз Аон надає послуги понад 430 клієнтам в Україні.
Протягом року планується сформувати страховий портфель на суму близько 1 млрд грн у сферах агро, переробки, видобутку, ритейлу, фармацевтики, енергетики та палива.
Скористатися інструментом war risk insurance можуть компанії малого і великого бізнесу. Для цього потрібно звернутися до Райффайзен Банку або до компанії "Аон".
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Завдяки інструменту war risk insurance бізнес зможе:
→ застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій,
→ мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проєктів,
→ залучити додаткове фінансування.
Технічну експертизу при підготовці нового страхового продукту надав проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".
Райффайзен Банк, "Аон", страхові компанії ARX, "Універсальна" та ІНГО підписали меморандум щодо співпраці за напрямком страхування від воєнних ризиків. Угода є відкритою для приєднання інших українських страхових компаній після відповідної акредитації банком та страховим брокером.
- 9 квітня 2024 року Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) здійснювати страхування інвестицій в Україні. Уряд затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок їх страхування (перестрахування).