Український бізнес отримав можливість страхуватися від воєнних ризиків

Фото: Raiffeisen Bank - Aval/Facebook

Райффайзен Банк першим в Україні запускає war risk insurance – послугу страхування майна від воєнних ризиків. Тепер бізнес може застрахувати від воєнних ризиків майно, що передається в заставу банку при кредитуванні, повідомила пресслужба банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Продукт розроблений у співпраці зі світовою компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО.

Довідка Aон – провідна компанія в галузі ризик-менеджменту, брокерських послуг зі страхування та перестрахування, консалтингу у галузі управління персоналом, сказано на її сайті. Компанія нараховує приблизно 500 офісів у 120 країнах світу і понад 50 000 працівників.



Аон є найбільшим страховим та перестраховим посередником в Україні, який представлений в трьох містах країни – Києві, Львові та Одесі. Компанія працює із юридичними особами. Зараз Аон надає послуги понад 430 клієнтам в Україні. – провідна компанія в галузі ризик-менеджменту, брокерських послуг зі страхування та перестрахування, консалтингу у галузі управління персоналом, сказано на її сайті. Компанія нараховує приблизно 500 офісів у 120 країнах світу і понад 50 000 працівників.Аон є найбільшим страховим та перестраховим посередником в Україні, який представлений в трьох містах країни – Києві, Львові та Одесі. Компанія працює із юридичними особами. Зараз Аон надає послуги понад 430 клієнтам в Україні.