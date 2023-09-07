ЕКА хоче збільшити капітал для страхування воєнних ризиків до 7 млрд грн

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) вважає доцільним збільшення статутного капіталу для реалізації власних продуктів – страхування експортних контрактів та страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків – з 2 млрд грн до 7 млрд грн.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова ЕКА Руслан Гашев.

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"Якщо збільшити наші 2 млрд грн на 10 млрд грн – це великий крок. Я чомусь впевнений, що ми його не зможемо швидко використати. А от збільшити, наприклад, на 5 млрд грн, за нашими розрахунками, бачу доцільним", – каже Гашев.

Нагадаємо, в лютому у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнно-політичних ризиків. Наприкінці травня він був проголосований в першому читанні.

За словами Гашева, сьогодні страхування від ЕКА коштує 0,6% від страхової суми, включно з ПДВ.