ЭКА хочет увеличить капитал для страхования военных рисков до 7 млрд грн

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) считает целесообразным увеличение уставного капитала для реализации собственных продуктов – страхование экспортных контрактов и страхование инвестиций от военно-политических рисков – с 2 млрд грн до 7 млрд грн.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ЭКА Руслан Гашев.

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"Если увеличить наши 2 млрд грн на 10 млрд грн – это большой шаг. Я почему-то уверен, что мы его не сможем быстро использовать. А вот увеличить, например, на 5 млрд грн, по нашим расчетам, вижу целесообразным", – говорит Гашев.

Напомним, в феврале в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №9015 по страхованию инвестиций в Украине от военно-политических рисков. В конце мая он проголосовал в первом чтении.

По словам Гашева, сегодня страхование от ЭКА стоит 0,6% от страховой суммы, включая НДС.