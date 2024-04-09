Страхування інвестицій. Кабмін розширив перелік воєнних та політичних ризиків

Тепер ЕКА зможе страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також прямі інвестиції

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів розширив можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) здійснювати страхування інвестицій в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

На засіданні 9 квітня уряд затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків.

Тепер ЕКА зможе страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також прямі інвестиції.

"Це забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків та посилення обороноздатності держави", - пояснив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Довідка ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює уряд України через уповноважений ним орган управління – Міністерство економіки.

засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює уряд України через уповноважений ним орган управління – Міністерство економіки. Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.



Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних із виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками.

Зокрема, до воєнних ризиків віднесли такі страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України:

→ воєнний конфлікт, включно з війною або збройним конфліктом, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

→ насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

→ терористичні акти та/або диверсії;

→ окупація, анексія.

Читайте також: ЕКА хоче збільшити капітал для страхування воєнних ризиків до 7 млрд грн

До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики:

→ здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);

→ безпідставне відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення діяльності суб'єкта господарювання державними органами, встановлене рішенням суду, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства;

→ невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, законодавчо затвердженими стратегічними або програмними документами та/або інвестиційним договором;

→ введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;

→ неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.