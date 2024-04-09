Страхування інвестицій. Кабмін розширив перелік воєнних та політичних ризиків
Кабінет міністрів розширив можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) здійснювати страхування інвестицій в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки.
На засіданні 9 квітня уряд затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків.
Тепер ЕКА зможе страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також прямі інвестиції.
"Це забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків та посилення обороноздатності держави", - пояснив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.
Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних із виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками.
Зокрема, до воєнних ризиків віднесли такі страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України:
→ воєнний конфлікт, включно з війною або збройним конфліктом, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
→ насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
→ терористичні акти та/або диверсії;
→ окупація, анексія.
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До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики:
→ здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);
→ безпідставне відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення діяльності суб'єкта господарювання державними органами, встановлене рішенням суду, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства;
→ невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, законодавчо затвердженими стратегічними або програмними документами та/або інвестиційним договором;
→ введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;
→ неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.
- Проєкт Закону №9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнно-політичних ризиків Верховна Рада ухвалила наприкінці 2023 року. Президент підписав його 21 грудня.