Страхование инвестиций. Кабмин утвердил перечень военных и политических рисков

Теперь ЭКА сможет страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров расширил возможности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование инвестиций в Украине. Об этом сообщило Министерство экономики.

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На заседании 9 апреля правительство утвердило список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков.

Теперь ЭКА сможет страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.

"Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать возобновление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - пояснил замминистра экономики Владимир Кузьо.

Справка ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет правительство Украины через уполномоченный орган управления – Министерство экономики.

основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет правительство Украины через уполномоченный орган управления – Министерство экономики. Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.



Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками.

В частности, к военным рискам отнесли такие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:

→ военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

→ насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

→ террористические акты и/или диверсии;

→ оккупация, аннексия.

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К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:

→ осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);

→ безосновательный отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;

→ неисполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, законодательно утвержденными стратегическими или программными документами и/или инвестиционным договором;

→ введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;

→ невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.