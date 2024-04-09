Страхование инвестиций. Кабмин утвердил перечень военных и политических рисков
Кабинет министров расширил возможности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование инвестиций в Украине. Об этом сообщило Министерство экономики.
На заседании 9 апреля правительство утвердило список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков.
Теперь ЭКА сможет страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.
"Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать возобновление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства", - пояснил замминистра экономики Владимир Кузьо.
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками.
В частности, к военным рискам отнесли такие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:
→ военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;
→ насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
→ террористические акты и/или диверсии;
→ оккупация, аннексия.
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К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:
→ осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);
→ безосновательный отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;
→ неисполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, законодательно утвержденными стратегическими или программными документами и/или инвестиционным договором;
→ введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов;
→ невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- Проект Закона №9015 о страховании инвестиций в Украине от военно-политических рисков Верховная Рада приняла в конце 2023 года. Президент подписал его 21 декабря.