Зеленський підписав закон щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство страхуватиме інвестиції вітчизняного бізнесу від воєнних та політичних ризиків

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №9105 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків. Документ опубліковано на сайті парламенту.

Закон дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати інвестиції вітчизняного бізнесу від воєнних та політичних ризиків.

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Українські інвестори не могли страхувати свої інвестиції в Україну від воєнних ризиків. Цей механізм був доступний лише для іноземців через їхні національні експортно-кредитні агенції.

Українське ЕКА могло підтримувати страхування та кредитування лише експортних контрактів. Закон знімає ці обмеження.

Закон передбачає, що страхування здійснюватиметься при спрямуванні інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.

На страхування воєнних ризиків ЕКА потрібно 5 млрд грн.

Великобританія додала 20 млн фунтів до фонду страхування інвестицій в Україну.

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